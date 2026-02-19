«Краснодар» отдал Густаво Сантоса в аренду в «Сочи»

Нападающий «Краснодара» Густаво Сантос перешел в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба «быков».

Соглашение рассчитано до 28 мая 2026 года.

Форвард перешел в «Краснодар» летом 2025-го из греческой «Ламии».

В сезоне-2025/26 на счету 25-летнего бразильца 14 матчей, в которых он забил один гол и сделал два результативных паса.