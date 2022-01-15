С вратарями ЦСКА будет работать тренер по акробатике

В расположение ЦСКА прибыл тренер по гимнастике и акробатике Алексей Быков. Он будет работать с тремя молодыми вратарями красно-синих на первом из сборов, сообщает пресс-служба клуба.

Также в расположение команды прибыл тренер по гимнастике и акробатике Алексей Быков, который будет работать с тремя молодыми вратарями красно-синих на первом из #ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/00EEoED40q — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 15, 2022

Первый сбор ЦСКА пройдет с 12 до 24 января. В последний день сборов армейцы проведут матч с «Дюделанжем». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.