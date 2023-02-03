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Бушманов: «Селихов выиграл для «Спартака» матч с «Ростовом»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче Winline Зимнего Кубка России против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

«Селихов — основной голкипер «Спартака», в этом нет никаких сомнений, — цитирует «РБ Спорт» Бушманова. — Считаю, что именно он и выиграл этот матч для команды. Здорово проявил себя в серии пенальти. Если брать в общем игру, то видно, что все команды сейчас находятся в процессе набора формы, мало каких-то сюрпризов. Впереди еще есть игры, наверное, тренеры уже там будут пробовать свои наработки. Выводы делать рано сейчас».

В сезоне-2022/23 Селихов провел за «Спартак» 16 матчей, пропустил 19 голов и 5 раз сыграл на ноль.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Александр Селихов
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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