Рыжиков сравнялся с Овчинниковым по количеству сухих матчей в чемпионате России
В 13-м туре РПЛ «Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Оренбург» в гостях (1:0). Для голкипера самарцев Сергея Рыжикова этот матч стал 129-м, проведенным на «ноль» в чемпионатах России.
По этому показателю голкипер самарцев сравнялся с Сергеем Овчинниковым, которому для достижения этой отметки потребовалось провести на 36 игр меньше. Лидером по количеству сухих матчей является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который 206 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. (Денис Аль-Юсифи)
Вратари с наибольшим количеством матчей на «ноль» в чемпионате России:
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
На «ноль»
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
439
|
206
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
326
|
129
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Москва, Арсенал
|
312
|
118
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Гильерме
|
Локомотив
|
248
|
96
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87?