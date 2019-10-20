Рыжиков сравнялся с Овчинниковым по количеству сухих матчей в чемпионате России

В 13-м туре РПЛ «Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Оренбург» в гостях (1:0). Для голкипера самарцев Сергея Рыжикова этот матч стал 129-м, проведенным на «ноль» в чемпионатах России.

По этому показателю голкипер самарцев сравнялся с Сергеем Овчинниковым, которому для достижения этой отметки потребовалось провести на 36 игр меньше. Лидером по количеству сухих матчей является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который 206 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. (Денис Аль-Юсифи)

Вратари с наибольшим количеством матчей на «ноль» в чемпионате России: