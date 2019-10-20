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Рыжиков сравнялся с Овчинниковым по количеству сухих матчей в чемпионате России

14:02
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В 13-м туре РПЛ «Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Оренбург» в гостях (1:0). Для голкипера самарцев Сергея Рыжикова этот матч стал 129-м, проведенным на «ноль» в чемпионатах России.

По этому показателю голкипер самарцев сравнялся с Сергеем Овчинниковым, которому для достижения этой отметки потребовалось провести на 36 игр меньше. Лидером по количеству сухих матчей является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который 206 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. (Денис Аль-Юсифи)

Вратари с наибольшим количеством матчей на «ноль» в чемпионате России:

Вратарь

Клубы

Матчи

На «ноль»

Игорь Акинфеев

ЦСКА

439

206

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

326

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Москва, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Гильерме

Локомотив

248

96

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87?

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