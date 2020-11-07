Рыков — о судействе со «Спартаком»: «В ворота «Сочи» вчера поставили пенальти, а в таком же эпизоде с Бикфалви — нет»
Защитник «Урала» Владимир Рыков высказался о матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
— Мы выглядели неплохо против одного из лидеров чемпионата. Создали много моментов. Это хорошо. Удивил ли чем-то из «Спартак»? Если честно, из тех ведущих команд, которые к нам приезжали, мне больше всего понравился ЦСКА. А у красно-белых я не заметил каких-то «стеночек», забеганий. Забросы на Соболева, других нападающих. Вот в общем-то и все.
Судейство? Вчера мы смотрели матч «Сочи» — «Уфа». Там поставили пенальти. Вот сегодня был так же момент с Эриком Бикфалви. Идентичные эпизоды. Но в одном случае 11-метровый назначили, а в другом — нет...
Был ли фол с моей стороны на Мозесе? В пылу борьбы я, честно говоря, не понял. Ну раз судья принял такое решение, так тому и быть. Нет смысла оспаривать. Мне больше запомнился эпизод с Бикфалви. В ворота «Сочи» назначили 11-метровый, а в ворота «Спартака» — нет.
С Сашей Кокориным поговорили после игры. Пожелали друг другу обойтись без травм. Он очень хороший футболист, качественный. Если находится в оптимальной форме, то, на мой взгляд, сильнейший нападающий в стране. Кокорин — универсальный форвард. Уверен, что он еще принесет пользу «Спартаку».
Паша Погребняк большой молодец. Держал себя в тонусе, тренировался. Приехал в «Урал» и сразу начал приносить пользу. В матче с «Уфой» ассистировал, сегодня забил. Ему можно только поаплодировать. Он хороший пример для нашей молодежи — как надо работать и следить за собой.
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