Федун не стал комментировать трансферы «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о подготовке команды и ответил на вопрос о трансферах.

«Идет подготовительная система. Из приятного можно отметить, что несмотря на отсутствие 8 человек из основного состава, молодые ребята выходят на поле и обещают вырасти в больших мастеров. Это приятно. Из тех, кто удивил — я давно не видел Мелкадзе, а он мне сегодня и вчера понравился. У него было много голевых передач. Хорошо, что у нас увеличенная обойма нападающих.

Каждый из молодых ребят бился и цеплялся за шанс. Понятно, что не все попадут в основной состав, но проблема в том, что в этом году мы сыграем на 10 матчей больше чем в прошлом. Это означает, что у нас должно быть как минимум 22 футболиста — хотя бы по 2 игрока на каждую позицию. Когда ты играешь в плотном графике, при малейшей травме не успеваешь восстанавливаться, у тебя нет недельного цикла. Поэтому Руй и наигрывает большую группу футболистов, которые будут конкурировать за каждую позицию.

Когда ждать трансферов? Не комментирую», — сказал Федун.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.