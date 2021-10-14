Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Витория рассказал, как часто общается с Федуном

01:05
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» рассказал, как часто общается с владельцем клуба Леонидом Федуном.

Руй Витория. «Работа в «Спартаке» — как покорение горы. Сейчас мы в середине пути». Интервью главного тренера красно-белых Руя Витории

— Как часто говорите с Леонидом Федуном?

— Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором.

Полностью интервью Руя Витории

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора Олег Кошелев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0