Витория рассказал, как часто общается с Федуном
01:05
Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» рассказал, как часто общается с владельцем клуба Леонидом Федуном.
— Как часто говорите с Леонидом Федуном?
— Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором.
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