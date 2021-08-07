Андрей Червиченко: «В «Спартаке» полное разложение»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Игра сегодня была ужасна! — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Опять поражение: игра без мысли, без тактики всегда заканчивается поражением. Проблема Руйа в том, что он не может определиться с составом. Он видит состав очень странно, стартовый выход Кутепова, Мирзова, Хендрикса — это огромная ошибка, заканчивающаяся двумя пропущенными голами».

Бывший руководитель добавил, что бардак в клубе влияет на игру команды.

«Игроки читают весь этот бардак, и это складывается на игре команды. Пока «слив» пошел про тренеров, в дальнейшем, я вас уверяю, будет «слив» про игроков. В команде полное разложение. Федун обещал подарить клуб болельщикам, этого ждать осталось недолго», — добавил Червиченко.