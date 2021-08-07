Андрей Червиченко: «В «Спартаке» полное разложение»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Тинькофф РПЛ (1:2).
«Игра сегодня была ужасна! — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Опять поражение: игра без мысли, без тактики всегда заканчивается поражением. Проблема Руйа в том, что он не может определиться с составом. Он видит состав очень странно, стартовый выход Кутепова, Мирзова, Хендрикса — это огромная ошибка, заканчивающаяся двумя пропущенными голами».
Бывший руководитель добавил, что бардак в клубе влияет на игру команды.
«Игроки читают весь этот бардак, и это складывается на игре команды. Пока «слив» пошел про тренеров, в дальнейшем, я вас уверяю, будет «слив» про игроков. В команде полное разложение. Федун обещал подарить клуб болельщикам, этого ждать осталось недолго», — добавил Червиченко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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