Пименов — о переходе Марадишвили в «Крылья Советов»: «Он практически наш игрок»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» заявил, что по трансферу полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили осталось уладить только технические и юридические вопросы.

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний футболист близок к переходу в самарский клуб.

«Марадишвили — практически наш игрок. Остались технические и юридические вопросы. Он показал неплохой уровень и зарекомендовал себя. Скорее всего, это будет не аренда, а полноценный трансфер», — сказал Пименов «СЭ».

Марадишвили провел сезон-2024/25 на правах аренды в «Пари НН», но из-за травмы он сыграл только в двух матчах.