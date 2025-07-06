Футбол
6 июля, 19:45

Хлусевич заявил, что у него состоялся позитивный разговор со Станковичем об игровом времени

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о том, разговаривал ли он с главным тренером команды Деяном Станковичем о своем игровом времени.

— Был ли у вас разговор с тренером об игровом времени?

— Да, мы поговорили, это останется между нами. Разговор был позитивным.

— Как встретили Заболотного?

— Прекрасно встретили, Антон влился как свой. Есть общий круг общения, все друг друга знаем, все знакомы.

— Нынешний состав «Спартака» способен бороться за чемпионство?

— «Спартак» всегда способен взять титул. Цель команды — чемпионство, 100 процентов, цели максимальные всегда.

В воскресенье, 6 июля, «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче (2:2). Встреча прошла на «Лукойл Арене» в Москве.

Даниил Хлусевич
Деян Станкович
