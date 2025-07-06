Пименов: «Сергеев будет полезнее в «Динамо», чем в «Спартаке»

Заместитель генерального директора ПФК «Крылья Советов» Руслан Пименов прокомментировал переход Ивана Сергеева в московское «Динамо».

«Спартак» хотел приобрести Сергеева. Но я считаю, что он принял правильное решение, потому что в «Динамо» он будет полезнее, чем в «Спартаке». Там другая философия. И Иван Сергеев, наверное, не подошел бы красно-белым. Я сегодня посмотрел еще раз на «Спартак» и думал, помог бы ему Сергеев? Думаю, нет. Потому что красно-белые играют немного в другой футбол. Предложение от «Спартака» было выгоднее для клуба? Возможно. Такого профессионала, как Иван, я давно не видел. Для молодежи это очень показательно. Меня восхитило, что, приехав после «Зенита», где он все выиграл, он вообще не был лишен мотивации. У «Зенита» было приоритетное право выкупа контракта. Но клуб им не воспользовался», — сказал Пименов.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.