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Пименов: «Сергеев будет полезнее в «Динамо», чем в «Спартаке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заместитель генерального директора ПФК «Крылья Советов» Руслан Пименов прокомментировал переход Ивана Сергеева в московское «Динамо».

«Спартак» хотел приобрести Сергеева. Но я считаю, что он принял правильное решение, потому что в «Динамо» он будет полезнее, чем в «Спартаке». Там другая философия. И Иван Сергеев, наверное, не подошел бы красно-белым. Я сегодня посмотрел еще раз на «Спартак» и думал, помог бы ему Сергеев? Думаю, нет. Потому что красно-белые играют немного в другой футбол. Предложение от «Спартака» было выгоднее для клуба? Возможно. Такого профессионала, как Иван, я давно не видел. Для молодежи это очень показательно. Меня восхитило, что, приехав после «Зенита», где он все выиграл, он вообще не был лишен мотивации. У «Зенита» было приоритетное право выкупа контракта. Но клуб им не воспользовался», — сказал Пименов.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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