21:56 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Надеюсь, что никакая смена тренера не позволит ЦСКА догнать "Спартак"

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Бывший вратарь ЦСКА и "Спартака" Руслан Нигматуллин отметил, что у Леонида Слуцкого получился непростой сезон. Голкипер считает, что команду теперь возглавит наставник "Уфы" Виктор ГончаренкоСегодня армейцы объявили об уходе специалиста, последним матчем которого станет встреча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов. 

- Семь лет в одном клубе – серьезный срок. Для Слуцкого сезон был непростой: крах надежд сборной, у армейцев не все шло гладко. Если в чемпионате России все было не так уж и плохо, то в Лиге чемпионов сезон провальный.

Думаю, что команду возглавит Гончаренко. Он молодой, но опытный. Работал и на европейской арене, и в российском чемпионате. Поэтому адаптация должна занять минимум времени. Все будет зависеть от результата.

Надеюсь, что позиции "Спартака" железобетонные, и никакая смена тренера не позволит ЦСКА догнать красно-белых. (Любовь КОНЯЕВА)

Слуцкий уходит их ЦСКА. Live!

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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aleko555

с каких пор нигматулин стал тролить ЦСКА.Как то подловато привязывать уход хорошего тренера с будущей позицией спартака..помню нигматулин во многих клубах поиграл,и везде его принимали нормально.С чем связано это словестное недорозумение? Рассказал бы народу Руслан.

22:57 6 декабря

DAVI SVININU!

Кто это?

22:23 6 декабря

Лекс

крыса, иди пластинки крути в колхозных клубах

22:14 6 декабря

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