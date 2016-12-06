Руслан Нигматуллин: "Надеюсь, что никакая смена тренера не позволит ЦСКА догнать "Спартак"

Бывший вратарь ЦСКА и "Спартака" Руслан Нигматуллин отметил, что у Леонида Слуцкого получился непростой сезон. Голкипер считает, что команду теперь возглавит наставник "Уфы" Виктор Гончаренко. Сегодня армейцы объявили об уходе специалиста, последним матчем которого станет встреча с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.

- Семь лет в одном клубе – серьезный срок. Для Слуцкого сезон был непростой: крах надежд сборной, у армейцев не все шло гладко. Если в чемпионате России все было не так уж и плохо, то в Лиге чемпионов сезон провальный.

Думаю, что команду возглавит Гончаренко. Он молодой, но опытный. Работал и на европейской арене, и в российском чемпионате. Поэтому адаптация должна занять минимум времени. Все будет зависеть от результата.

Надеюсь, что позиции "Спартака" железобетонные, и никакая смена тренера не позволит ЦСКА догнать красно-белых. (Любовь КОНЯЕВА)

Слуцкий уходит их ЦСКА. Live!