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Судейство

Мажич: «У меня нет секретной формулы назначения судей»

Павел Лопатко

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, на что обращают внимание при назначении арбитров на матчи.

«У меня нет секретной формулы. Могу сказать, какие факторы мы используем, когда делаем назначения. Акцентируем внимание на очень многом. Сколько сложностей у матча, в какой форме судья. Очень важно, в какой форме судья, сколько матчей подряд он отработал, какая история у него, как он чувствует себя физически, как психологически. Через разговор я могу получить очень много информации. Очень много факторов влияют на назначение.

Это зависит не только от вас. Вы назначили на эту игру судейскую команду, и сейчас ваши результаты зависят от работы судейской команды на поле. Когда есть возможность, даем шанс и молодым поколениям», — приводят «Вести» слова Мажича из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

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РФС
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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