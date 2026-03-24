Мажич: «У меня нет секретной формулы назначения судей»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, на что обращают внимание при назначении арбитров на матчи.

«У меня нет секретной формулы. Могу сказать, какие факторы мы используем, когда делаем назначения. Акцентируем внимание на очень многом. Сколько сложностей у матча, в какой форме судья. Очень важно, в какой форме судья, сколько матчей подряд он отработал, какая история у него, как он чувствует себя физически, как психологически. Через разговор я могу получить очень много информации. Очень много факторов влияют на назначение.

Это зависит не только от вас. Вы назначили на эту игру судейскую команду, и сейчас ваши результаты зависят от работы судейской команды на поле. Когда есть возможность, даем шанс и молодым поколениям», — приводят «Вести» слова Мажича из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

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