Мажич: «В российском судействе, как и во всем мире, есть и позитив, и негатив»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич выделил позитивный момент в развитии российского судейства.

«В российском судействе, как и в судействе во всем мире, есть и позитив, и негатив. У нас есть позитив — продвинуто очень много молодого поколения. С другой стороны, в каждом туре есть несколько решений, вызывающих большую дискуссию: правильно или нет? Судьи должны быть готовы к каждому решению на поле. Думаю, после 19-го тура судьи в следующем туре улучшали свою работу. Последний тур был очень напряженным, решений было много, но мы сделаем выводы», — приводят «Вести» слова Мажича из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» (49 очков после 22 игр). Вторым идет «Зенит» (48 очков), третьим — «Локомотив» (44).

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