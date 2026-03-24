Тедеев о перспективах Дзюбы на посту тренера: «Нет сомнений, что может стать хорошим специалистом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» оценил потенциал Артема Дзюбы в работе тренером.

«Дзюба сам примет решение. Пока я вижу в нем футболиста, который помогает «Акрону». Но у меня нет сомнений, что Дзюба может стать хорошим специалистом», — сказал Тедеев «СЭ».

37-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Акрон» 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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