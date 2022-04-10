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Аджоев поздравил Безбородова с тремя очками после матча «Спартака» и «Арсенала»

Георгий Скобликов
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлением от работы главного арбитра матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенала» (3:0) Владислава Безбородова.

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две желтые карточки Кингсу Кангве, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику — свисток. Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал — осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьет, мы не пропустим», — сказал Аджоев «СЭ».

Также футбольный функционер высказался о незасчитанном после вмешательства ВАР голе защитника «Арсенала» Радаковича.

«Давайте разберем момент с нашим голом при счете 0:0. Радакович забивает чистый гол, Безбородов его засчитывает, потом слушает в наушник подсказку женщины-арбитра, идет, смотрит повтор и соглашается с ней (на самом деле видеоарбитром работал Анатолий Жабченко, Екатерина Курочкина была только ассистентом ВАР. — Прим. «СЭ»). Ну вот вам и Безбородов, у которого на груди нашивка рефери ФИФА. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», — добавил Аджоев.

«Спартак» после победы над «Арсеналом» набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице. «Арсенал» (21) занимает последнее место.

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ФК Спартак (Москва)
Гурам Аджоев
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4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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