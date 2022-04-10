Аджоев поздравил Безбородова с тремя очками после матча «Спартака» и «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлением от работы главного арбитра матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенала» (3:0) Владислава Безбородова.

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две желтые карточки Кингсу Кангве, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику — свисток. Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал — осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьет, мы не пропустим», — сказал Аджоев «СЭ».

Также футбольный функционер высказался о незасчитанном после вмешательства ВАР голе защитника «Арсенала» Радаковича.

«Давайте разберем момент с нашим голом при счете 0:0. Радакович забивает чистый гол, Безбородов его засчитывает, потом слушает в наушник подсказку женщины-арбитра, идет, смотрит повтор и соглашается с ней (на самом деле видеоарбитром работал Анатолий Жабченко, Екатерина Курочкина была только ассистентом ВАР. — Прим. «СЭ»). Ну вот вам и Безбородов, у которого на груди нашивка рефери ФИФА. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», — добавил Аджоев.

«Спартак» после победы над «Арсеналом» набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице. «Арсенал» (21) занимает последнее место.