Шамар Николсон заявил, что в «Спартаке» нет лидеров

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 24-го тура против «Арсенала» (3:0) отметил, что не считает себя лидером команды.

25-летний ямаец оформил дубль в прошедшей встрече.

— Большая победа сегодня, мы огромные молодцы. Замечательно сыграли, мне понравилось. Я набрал хорошую форму, надеюсь, что забью и в следующей игре тоже.

Я новый лидер «Спартака»? Нет, это не так. У нас в команде нет лидеров — все играют одинаково хорошо, — сказал Николсон.