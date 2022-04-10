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«Я новый лидер «Спартака»? Нет, это не так». Николсон — о своей роли в команде

Шамар Николсон заявил, что в «Спартаке» нет лидеров
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 24-го тура против «Арсенала» (3:0) отметил, что не считает себя лидером команды.

25-летний ямаец оформил дубль в прошедшей встрече.

— Большая победа сегодня, мы огромные молодцы. Замечательно сыграли, мне понравилось. Я набрал хорошую форму, надеюсь, что забью и в следующей игре тоже.

Я новый лидер «Спартака»? Нет, это не так. У нас в команде нет лидеров — все играют одинаково хорошо, — сказал Николсон.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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Уфа

 16
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Ростов

 10
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Динамо

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Зенит

 6
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Спартак

 13 1 4
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