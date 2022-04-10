«Там был удар по ноге». Николсон рассказал о травме Соболева

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о травме партнера по команде Александра Соболева, который получил повреждение в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0).

— Не знаешь, что с Соболевым? Какая у него травма?

— Я думаю, это последствия эпизода в первом тайме, когда судья пошел смотреть ВАР. Там был удар по ноге. Думаю, это связано в этим эпизодом.

— Сколько вы должны забивать, чтобы мы могли назвать вас топ-форвардом?

— Я хороший игрок, как вы знаете. Топ-игрока определяет не только количество голов, но и польза команде. Можно провести хороший матч не забив ни одного гола, а можно забить и сыграть плохо. Здесь главный фокус на результате команды.