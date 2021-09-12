Руководитель «Арсенала» Аджоев — о ничьей с ЦСКА: «Мы потеряли два очка»
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на ничью в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).
«Команда сыграла достойно, показала характер. Могу сказать, что мы потеряли два очка. Сами не видели? Мы пропустили, потом сравняли, затем вышли вперед. Повели в счете и заставили ЦСКА отыгрываться. Когда они сравняли, то мы и потеряли два очка», — сказал Аджоев «СЭ».
После ничьи с ЦСКА «Арсенал» занимает 15-ю строчку с 5 очками в 7 играх. Армейцы поднялись на 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 10 очков в 7 матчах.
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