«Динамо» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд
«Динамо» примет «Нижний Новгород» на своем поле в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин, Моро, Макаров, Шиманьски, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Бальбуэна, Галкин, Игбун, Грулев, Нжи, Гладышев.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балай, Эннин.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Пигаев, Сапета, Горбунов, Могилевец, Берковский, Ткачук, Галаджан, Сулейманов, Косарев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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