«Рубин» — «Зенит»: все голы матча РПЛ
В понедельник, 20 сентября, «Рубин» играет с «Зенитом» в Казани в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена».
24-я минута: первый гол Артема Дзюбы
? Дзюба утром: вернулся в сборную— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021
? Дзюба вечером: наконец забил в РПЛ pic.twitter.com/8A7hwgn0WX
29-я минута: гол Клаудиньо
Дзюба скинул — Малком оставил — Клаудиньо расстрелял ? pic.twitter.com/H3Thaq8NFH— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021
43-я минута: второй гол Дзюбы
«Зенит» улетел в атаку, защита не успела за Дзюбой, и Артём вонзил мяч в сетку ?? pic.twitter.com/boMi08Wwbt— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021
«СЭ» ведет трансляцию встречи «Рубин» — «Зенит»
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