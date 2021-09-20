Семак объяснил, почему Азмун пропустил матч с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему матч восьмого тура Тинькофф РПЛ пропустил форвард Сердар Азмун.
— С определенным волнением ждали этот матч, потому что после игр сборных или Лиги чемпионов эмоциональный фон немного не тот, который бы нам хотелось. Но сегодня провели хороший матч, особенно первый тайм. С точки зрения организации игры, моментов и забитых мячей. И во второй половине создавали достаточно хороших эпизодов, просто не забили. В обороне сыграли неплохо — моментов у наших ворот было мало.
— Второй матч подряд играли в три защитника. Чем был мотивирован выбор такой схемы сейчас?
— Выбор схемы определяется состоянием игроков и их лучшими качествами, а также игрой соперника. Мы это учитывали при подготовке к игре и решили сыграть так. Считаю, что провели игру хорошо.
— Азмун не полетел в Казань из-за травмы?
— Да. У него мышечное воспаление. Обследование ничего критичного не выявило. Надеемся отделаться небольшим сроком восстановления и к следующей игре он будет готов.
В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба. Еще один мяч в активе Клаудиньо.
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