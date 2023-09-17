«Рубин» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ
«Рубин» и «Зенит» в воскресенье, 17 сентября, встретятся в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.
Трансляцю матча «Рубин» -«Зенит» проведет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16:15 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Зенит». Ключевые события игры в Казани доступны в матч-центре.
«Зенит» в 7 турах чемпионата набрал 14 очков. Чемпионы России перед стартом игрового уик-энда делили второе место с «Динамо» и «Крыльями Советов» (обе команды сыграли в туре вничью — с «Пари НН» и ЦСКА соответственно).
Вместе с «Зенитом» в Казань отправился новичок команды Вильсон Изидор. Арендованный у «Локомотива» французский нападающий войдет в заявку на матч с «Рубином».
«Рубин» в 7 турах набрал 6 очков и расположился в зоне стыковых матчей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1