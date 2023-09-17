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Сегодня, 15:20

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

Изидор сыграет за «Зенит» в матче с «Рубином» с первых минут
Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты «Зенита»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Мартынович, Тесленко, Дрезгич, Коновалов, Безруков, Кузнецов, Апшацев, Вада, Чумич, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Изидор.

Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой, Ренан, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Коваленков, Васильев, Ду Кейрос, Сергеев.

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
6
12
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«Рубин» — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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