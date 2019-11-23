«Рубин» — «Зенит»: Дзюба снова вывел команду из Санкт-Петербурга вперед
15:39
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина».
Вячеслав Караваев справа выполнил кросс в штрафную, Дзюба принял мяч на ближней штанге и метров с 12-и пробил в правый угол.
? Десятый гол Артема Дзюбы в сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 23, 2019
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