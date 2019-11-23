Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина».

Вячеслав Караваев справа выполнил кросс в штрафную, Дзюба принял мяч на ближней штанге и метров с 12-и пробил в правый угол.

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