«Рубин» в Тушине: шесть матчей без побед

«Рубин» в матче 13-го тура чемпионата России добился гостевой ничьей со «Спартаком» и продлил безвыигрышную серию на «Открытие Арене» до шести матчей.

Казанцы оказались первым клубом, которому не удалось победить в Тушине в первых шести встречах (две ничьих, четыре поражения).

Другой клуб, не знавший побед в пяти первых играх на «Открытие Арене» — «Зенит» — 1 сентября 2019 года добился исторического успеха. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Спартака» и «Рубина» на «Открытие Арене»

Дата Тренер «Спартака» Тренер «Рубина» Счет Голы 26.04.2015 Мурат Якин Ринат Билялетдинов 1:0 Промес 03.08.2015 Дмитрий Аленичев Ринат Билялетдинов 1:0 Мовсисян 05.12.2016 Массимо Каррера Хавьер Грасия 2:1 Промес, Глушаков — Жонатас 09.09.2017 Массимо Каррера Курбан Бердыев 1:0 Промес 29.04.2019 Олег Кононов Курбан Бердыев 1:1 Фернанду — Сорокин 19.10.2019 Доменико Тедеско Роман Шаронов 0:0 -

Итого: +4=2-0, мячи 6-2.

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