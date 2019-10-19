«Рубин» в Тушине: шесть матчей без побед
«Рубин» в матче 13-го тура чемпионата России добился гостевой ничьей со «Спартаком» и продлил безвыигрышную серию на «Открытие Арене» до шести матчей.
Казанцы оказались первым клубом, которому не удалось победить в Тушине в первых шести встречах (две ничьих, четыре поражения).
Другой клуб, не знавший побед в пяти первых играх на «Открытие Арене» — «Зенит» — 1 сентября 2019 года добился исторического успеха. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Спартака» и «Рубина» на «Открытие Арене»
|
Дата
|
Тренер «Спартака»
|
Тренер «Рубина»
|
Счет
|
Голы
|
26.04.2015
|
Мурат Якин
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
Промес
|
03.08.2015
|
Дмитрий Аленичев
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
Мовсисян
|
05.12.2016
|
Массимо Каррера
|
Хавьер Грасия
|
2:1
|
Промес, Глушаков — Жонатас
|
09.09.2017
|
Массимо Каррера
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
Промес
|
29.04.2019
|
Олег Кононов
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
Фернанду — Сорокин
|
19.10.2019
|
Доменико Тедеско
|
Роман Шаронов
|
0:0
|
-
Итого: +4=2-0, мячи 6-2.
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