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«Рубин» в Тушине: шесть матчей без побед

19:58
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«Рубин» в матче 13-го тура чемпионата России добился гостевой ничьей со «Спартаком» и продлил безвыигрышную серию на «Открытие Арене» до шести матчей.

Казанцы оказались первым клубом, которому не удалось победить в Тушине в первых шести встречах (две ничьих, четыре поражения).

Другой клуб, не знавший побед в пяти первых играх на «Открытие Арене» — «Зенит» — 1 сентября 2019 года добился исторического успеха. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Спартака» и «Рубина» на «Открытие Арене»

Дата

Тренер «Спартака»

Тренер «Рубина»

Счет

Голы

26.04.2015

Мурат Якин

Ринат Билялетдинов

1:0

Промес

03.08.2015

Дмитрий Аленичев

Ринат Билялетдинов

1:0

Мовсисян

05.12.2016

Массимо Каррера

Хавьер Грасия

2:1

Промес, Глушаков — Жонатас

09.09.2017

Массимо Каррера

Курбан Бердыев

1:0

Промес

29.04.2019

Олег Кононов

Курбан Бердыев

1:1

Фернанду — Сорокин

19.10.2019

Доменико Тедеско

Роман Шаронов

0:0

-

Итого: +4=2-0, мячи 6-2.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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