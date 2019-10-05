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«Рубин» — «Тамбов: Мелкадзе выйдет на поле с первых минут

15:45
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на матч 12-го тура чемпионата России. В атаке гостей с первых минут появится Георгий Мелкадзе.

«Рубин»: Дюпин, В. Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, И. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон. Запасные: Ив. Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Зуев, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе. Запасные: Сугробов, Дворяшин, Кулик, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

Рубин — Тамбов

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