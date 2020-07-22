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«Рубин» — «Спартак»: Ларссон вывел красно-белых вперед с пенальти. Это третий 11-метровый в матче

20:30
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вывел свою команду вперед в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:1.

Швед реализовал пенальти, который стал третьим в матче. Ранее с точки отличались Зелимхан Бакаев и Иван Игнатьев.

11-метровый на 72-й минуте встречи был назначен из-за фола защитника хозяев Филипа Уремовича на форварде гостей Эсекиэле Понсе.

Рубин — Спартак

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