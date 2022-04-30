«Сочи» забил «Рубину» шесть голов и поднялся на третье место

«Сочи» в гостевом матче 27-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Рубин» со счетом 6:0.

Голы в первом тайме забили Тимофей Маргасов и Жоаозиньо.

Во втором тайме отличились Зандер Кассьера, Кирилл Заика, Ивелин Попов и Георгий Мелкадзе.

«Сочи» поднялся на третье место, обогнав ЦСКА, который завтра в гостях сыграет с «Ахматом». «Рубин» занимает 11-е место и находится в одном очке от зоны стыковых матчей.