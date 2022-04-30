«Динамо» — «Урал»: Нжи забил первый гол в сезоне и отыграл один мяч для хозяев
Нападающий «Динамо» Нжи забил первый гол в сезоне в матче РПЛ против «Урала»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 2:3.
На 80-й минуте 28-летний камерунец забил дальним ударом.
Этот гол стал для Нжи первым в сезоне-2021/22. Для того, чтобы забить, форварду потребовалось 19 матчей.
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|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
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|
Зенит – Локомотив
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|
Спартак – Кр. Советов
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|1.05
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Химки – Уфа
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Ахмат – ЦСКА
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