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«Динамо» — «Урал»: Нжи забил первый гол в сезоне и отыграл один мяч для хозяев

Нападающий «Динамо» Нжи забил первый гол в сезоне в матче РПЛ против «Урала»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 2:3.

На 80-й минуте 28-летний камерунец забил дальним ударом.

Этот гол стал для Нжи первым в сезоне-2021/22. Для того, чтобы забить, форварду потребовалось 19 матчей.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:3
Урал

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Клинтон Нжи
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
0
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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