Нападающий «Динамо» Нжи забил первый гол в сезоне в матче РПЛ против «Урала»

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 2:3.

На 80-й минуте 28-летний камерунец забил дальним ударом.

Этот гол стал для Нжи первым в сезоне-2021/22. Для того, чтобы забить, форварду потребовалось 19 матчей.