«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд

30 апреля, в субботу, «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Газинский, Якимов, Мацукатов, Ильин, Сабуа, Апеков, Самко.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Терентьев, Лангович, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев.