«Рубин» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»
19:25
Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео, на котором самые яркие фрагменты, что не попали в трансляцию матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:0).
Среди прочего — прощания полузащитника Дмитрия Тарасова с партнерами по команде, мотивационная речь тренера Леонида Слуцкого и много-много снега.
Казанский клуб ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.
Эксклюзивные кадры из раздевалки, прощальные слова Дмитрия Тарасова, подготовка стадиона к игре и многое другое, что осталось за кадром матча #АхматРубин — в репортаже Rubin TV ?— «Рубин» Казань (@fcrk) December 18, 2020
?: https://t.co/vXOceVA0M1 pic.twitter.com/iKPdmWRVor
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