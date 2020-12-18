«Рубин» показал, что осталось за кадром матча с «Ахматом»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео, на котором самые яркие фрагменты, что не попали в трансляцию матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Среди прочего — прощания полузащитника Дмитрия Тарасова с партнерами по команде, мотивационная речь тренера Леонида Слуцкого и много-много снега.

Казанский клуб ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 балл.