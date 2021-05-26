«Рубин» подпишет контракт с племянником Ильи Цымбаларя

Защитник Константин Нижегородов, который ранее находился на просмотре в ЦСКА, в ближайшее время присоединится к «Рубину» в качестве свободного агента, сообщает «БИЗНЕС Online».

18-летний уроженец Москвы последнее время играл в Германии. Он числился в молодежных командах «Шальке» и «Ганзы».

Константин является сыном бывшего защитника «Локомотива» Геннадия Нижегородова и племянником экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.