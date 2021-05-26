Сбор в Австрии и «Кубок Матч Премьер»: «Спартак» определился с планом подготовки к сезону

Руководство и новый тренерский штаб «Спартака» утвердили план работы команды в летнее межсезонье, сообщает 26 мая официальный сайт клуба.

Красно-белые выйдут из отпуска 15 июня, после чего пройдут медобследование. С 17 по 23 июня «Спартак» будет тренироваться на базе в Тарасовке.

С 25 июня по 5 июля команду ждет сбор в Филлахе (Австрия). «Спартак» уже несколько раз тренировался в этом городе, в том числе перед началом чемпионского сезона в 2016 году.

После возвращения в Москву красно-белые примут участие в турнире «Кубок Матч Премьер», который пройдет с 11 по 18 июля.