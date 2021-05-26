Сбор в Австрии и «Кубок Матч Премьер»: «Спартак» определился с планом подготовки к сезону
20:20
Руководство и новый тренерский штаб «Спартака» утвердили план работы команды в летнее межсезонье, сообщает 26 мая официальный сайт клуба.
Красно-белые выйдут из отпуска 15 июня, после чего пройдут медобследование. С 17 по 23 июня «Спартак» будет тренироваться на базе в Тарасовке.
С 25 июня по 5 июля команду ждет сбор в Филлахе (Австрия). «Спартак» уже несколько раз тренировался в этом городе, в том числе перед началом чемпионского сезона в 2016 году.
После возвращения в Москву красно-белые примут участие в турнире «Кубок Матч Премьер», который пройдет с 11 по 18 июля.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-05-26-tarasovka_avstriya_i_kubok_match_premyer_v_moskve_plan_podgotovki_spartaka_k_sezonu/
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