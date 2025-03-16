«Рубин» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» встретится с «Пари НН» в рамках 21-го тура РПЛ в воскресенье, 16 марта. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 15.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 20-ти туров премьер-лиги команда Рашида Рахимова набрала 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб из Нижнего Новгорода с 19 баллами располагается на 13-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

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