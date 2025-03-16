«Рубин» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Пари НН» в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене». Начало — в 15.15 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Безруков, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иванов, Васильев, Ходжа, Шабанхаджай, Чуни.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Пауло Ашурматов, Зотов, Апшацев, Вада, Чумич, Тахери, Мукба.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Майга, Вишнер Тичич, Грулев, Кокшаров, Боссели.

Запасные: Лукьянов, Кошкин, Магкеев, Гоцук, Крашевский, Шнапцев, Кастильо, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Царукян, Весино.