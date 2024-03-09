«Рубин» — «Пари НН»: гости вышли вперед в начале матча

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«Пари НН» открыл счет в матче против «Рубина» в 20-м туре РПЛ — 1:0.

На 5-й минуте после скидки от Кирилла Гоцука отличился Александр Трошечкин.