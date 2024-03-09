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9 марта, 16:42

Мостовой: «У «Динамо» состав как раз для топ-3, но и Личка — не промах»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Марцела Лички в «Динамо».

«Динамо» уже на протяжении длительного отрезка показывает довольно неплохой футбол. Самое главное, что бело-голубые стабильно набирают очки и потихоньку вкатываются в чемпионскую гонку. Разница по сравнению с игрой в прошлом году — колоссальная. Не будем забывать, что бело-голубые дважды за сезон обыграли «Зенит». Это тоже показатель того, что команда в порядке. Клуб покупает хороших легионеров, а не везет абы кого. Состав у «Динамо» как раз для топ-3, но и Личка тоже не промах, хорошо справляется со своей работой», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Личка возглавил «Динамо» в 2023 году, до этого он работал в «Оренбурге». На данный момент московская команда под руководством 46-летнего чешского специалиста занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Константин Тюкавин

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Маркус Вендел

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 6
И К Ж
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