Мостовой: «У «Динамо» состав как раз для топ-3, но и Личка — не промах»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Марцела Лички в «Динамо».

«Динамо» уже на протяжении длительного отрезка показывает довольно неплохой футбол. Самое главное, что бело-голубые стабильно набирают очки и потихоньку вкатываются в чемпионскую гонку. Разница по сравнению с игрой в прошлом году — колоссальная. Не будем забывать, что бело-голубые дважды за сезон обыграли «Зенит». Это тоже показатель того, что команда в порядке. Клуб покупает хороших легионеров, а не везет абы кого. Состав у «Динамо» как раз для топ-3, но и Личка тоже не промах, хорошо справляется со своей работой», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Личка возглавил «Динамо» в 2023 году, до этого он работал в «Оренбурге». На данный момент московская команда под руководством 46-летнего чешского специалиста занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах.