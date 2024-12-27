Источник: «Пари НН» и «Сочи» претендуют на подписание защитника ЦСКА Агапова

«Пари НН» и «Сочи» заинтересованы в подписании защитника ЦСКА Ильи Агапова, сообщает Legalbet.

По данным источника, клубы уже ведут переговоры по аренде 23-летнего футболиста. Летом 2024 года «Локомотив» до подписания Сесара Монтеса рассматривал покупку Агапова, но не смог договориться по сумме трансфера.

В текущем сезоне защитник сыграл только в пяти матчах FONBET Кубка России, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.