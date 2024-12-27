Источник: «Пари НН» и «Сочи» претендуют на подписание защитника ЦСКА Агапова
«Пари НН» и «Сочи» заинтересованы в подписании защитника ЦСКА Ильи Агапова, сообщает Legalbet.
По данным источника, клубы уже ведут переговоры по аренде 23-летнего футболиста. Летом 2024 года «Локомотив» до подписания Сесара Монтеса рассматривал покупку Агапова, но не смог договориться по сумме трансфера.
В текущем сезоне защитник сыграл только в пяти матчах FONBET Кубка России, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Legalbet
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|22-35
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
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|2.03
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|
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
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