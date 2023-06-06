«Балтика» интересуется полузащитником «Ибицы» Аларконом

Как стало известно «СЭ», «Балтика» интересуется полузащитником «Ибицы» Уильямсом Аларконом. 22-летний футболист выступает за испанский клуб в аренде, принадлежит он чилийскому «Ла Карена».

«Балтика» сделала предложение Аларкону по зарплате в размере 180 тысяч евро в год, но игрок отказался.

Если представители чилийского игрока и российского клуба договорятся о переходе, то «Балтика» арендует игрока за 100 тысяч евро и будет иметь право выкупа за 1,5 миллиона.

В этом сезоне Аларкон провел 13 матчей и отдал 2 ассиста. На его счету две игры в составе сборной Чили.