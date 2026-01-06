«Рубин» объявил об уходе полузащитника Рахмоналиева

«Рубин» и «Сабах» договорились о трансфере полузащитника Умарали Рахмоналиева, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболист присоединился к «Рубину» в начале 2023 года, а в конце января 2025-го выступал за азербайджанскую команду на правах аренды.

За казанцев Рахмоналиев провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Рахмоналиев является воспитанником «Бунедкора», за основную команду которого он выступал с 2020 по 2022 год.