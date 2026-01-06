Семин считает, что успех Карседо в «Спартаке» будет зависеть от помощи руководства

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин считает, что новый наставник «Спартака» Хуан Карседо будет работать успешно при соответствующей помощи руководства.

«Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определенные успехи в «Пафосе». Я думаю, что если руководство «Спартака» будет ему так же помогать, как руководители «Пафоса», тогда у него могут быть успехи. С вниманием, пониманием удача и успех у него будут в «Спартаке», — цитирует Семина ТАСС.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо новым главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года. Ранее он руководил «Пафосом».

Карседо уже работал в «Спартаке», когда был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери. Испанец возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.