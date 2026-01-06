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Семин считает, что успех Карседо в «Спартаке» будет зависеть от помощи руководства

Павел Лопатко

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин считает, что новый наставник «Спартака» Хуан Карседо будет работать успешно при соответствующей помощи руководства.

«Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определенные успехи в «Пафосе». Я думаю, что если руководство «Спартака» будет ему так же помогать, как руководители «Пафоса», тогда у него могут быть успехи. С вниманием, пониманием удача и успех у него будут в «Спартаке», — цитирует Семина ТАСС.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо новым главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года. Ранее он руководил «Пафосом».

Карседо уже работал в «Спартаке», когда был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери. Испанец возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

Хуан Карседо.Если у «Лукойла» нет решительности назначить Черчесова, то Карседо — не худший вариант. Но дайте ему что-то построить!

Источник: ТАСС
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Хуан Карлос Карседо
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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