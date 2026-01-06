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Источник: «Зенит» готов продать Нино «Палмейрасу» за 12 миллионов евро

Алина Савинова
Нино.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Палмейрас» по-прежнему заинтересован в защитнике «Зенита» Нино, сообщает Nosso Palestra.

Однако, как отмечает источник, трансфер 28-летнего футболиста пока выглядит недосягаемым для бразильского клуба по финансовым причинам. Сине-бело-голубые запросили за Нино 12 миллионов евро, что является неподъемной суммой для «Палмейраса».

Нино присоединился к «Зениту» в начале 2024 года. Он провел 68 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

Ранее в своей карьере Нино выступал за «Флуминенсе» и «Крисиуму».

Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Лусиано Гонду (&laquo;Зенит&raquo;), Станислав Черчесов (&laquo;Ахмат&raquo;).«Зенит» и ЦСКА готовят суперобмен, кто будет тренировать «Спартак»: таблица переходов РПЛ

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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