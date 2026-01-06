Источник: «Зенит» готов продать Нино «Палмейрасу» за 12 миллионов евро

«Палмейрас» по-прежнему заинтересован в защитнике «Зенита» Нино, сообщает Nosso Palestra.

Однако, как отмечает источник, трансфер 28-летнего футболиста пока выглядит недосягаемым для бразильского клуба по финансовым причинам. Сине-бело-голубые запросили за Нино 12 миллионов евро, что является неподъемной суммой для «Палмейраса».

Нино присоединился к «Зениту» в начале 2024 года. Он провел 68 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.