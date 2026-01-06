Источник: «Зенит» готов продать Нино «Палмейрасу» за 12 миллионов евро
«Палмейрас» по-прежнему заинтересован в защитнике «Зенита» Нино, сообщает Nosso Palestra.
Однако, как отмечает источник, трансфер 28-летнего футболиста пока выглядит недосягаемым для бразильского клуба по финансовым причинам. Сине-бело-голубые запросили за Нино 12 миллионов евро, что является неподъемной суммой для «Палмейраса».
Нино присоединился к «Зениту» в начале 2024 года. Он провел 68 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в своей карьере Нино выступал за «Флуминенсе» и «Крисиуму».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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