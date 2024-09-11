Певица МакSим выступила перед матчем звезд «Спартака»

Певица МакSим выступила перед началом матча звезд «Спартака», который приурочен к 10-летию открытия домашнего стадиона красно-белых «Лукойл Арены».

Исполнительница спела свой хит «Знаешь ли ты», который является неофициальным гимном фанатского движения «Спартака». Ей подпевал весь стадион.

В матче примут участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».