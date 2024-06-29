В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья нападающего Шуманского
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Артема Шуманского.
Нападающий был заменен на 77-й минуте товарищеского матча против «Шинника» (2:1) из-за повреждения ноги.
«Артем Шуманский абсолютно здоров», — сказал Брейдо «СЭ».
Армейцы объявили о переходе нападающего 18 июня. Контракт с 19-летним белорусом рассчитан до лета 2029 года.
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