"Рубин" на постер с Жемалетдиновым ответил "Локомотиву" фотографией Кварацхелии

"Локомотив" и "Рубин" перед очной встречей в 1-м туре чемпионата России обменялись колкостями через Twitter.

Сначала железнодорожники опубликовали постер форварда Рифата Жемалетдинова. "Рубин" ответил фотографией полузащитника Хвичи Кварацхелии.

22-летний Жемалетдинов, который является воспитанником "Локомотива", в 2016 году перешел в "Рубин". Год назад он вернулся в "Локомотив".

18-летний Кварацхелия во второй половине прошлого сезона выступал за "Локомотив" на правах аренды. Недавно он перешел в "Рубин".