"Рубин" на постер с Жемалетдиновым ответил "Локомотиву" фотографией Кварацхелии

"Локомотив" и "Рубин" перед очной встречей в 1-м туре чемпионата России обменялись колкостями через Twitter.
Сначала железнодорожники опубликовали постер форварда Рифата Жемалетдинова. "Рубин" ответил фотографией полузащитника Хвичи Кварацхелии.
22-летний Жемалетдинов, который является воспитанником "Локомотива", в 2016 году перешел в "Рубин". Год назад он вернулся в "Локомотив".
18-летний Кварацхелия во второй половине прошлого сезона выступал за "Локомотив" на правах аренды. Недавно он перешел в "Рубин".
#ПрямоСейчас стартовала продажа билетов на матч #ЛокоРубин 15 июля!#СамыйЛучшийКоллектив ждет вас в Черкизове 👇https://t.co/qPfGladZz9 pic.twitter.com/jTzoNbu5Te— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 9 июля 2019 г.
⚡️ Первый матч нового сезона @rfpl #ЛокомотивРубин – уже сегодня!— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июля 2019 г.
📍 «РЖД Арена», Москва
🕗 20:00
☁️ +18°
📺 Прямая трансляция на @matchpremier pic.twitter.com/QIqyg2jXIY