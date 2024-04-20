«Рубин» встретится с «Локомотивом» в 25-м туре РПЛ в субботу, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые событиями противостояния «Рубин» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По результатам 24-х туров чемпионата России казанский клуб набрал 32 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова с 37 баллами идет на пятой строчке первенства страны.

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