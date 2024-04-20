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Сегодня, 12:01

Стало известно расписание на заключительные туры РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей 27, 28, 29 и 30 туров РПЛ.

27-й тур

4 мая (суббота)

17:00 «Оренбург» — «Крылья Советов»

19:30 «Краснодар» — «Ахмат»

5 мая (воскресенье)

16:30 «Динамо» — «Сочи»

19:00 «Пари НН» — «Спартак»

6 мая (понедельник)

15:45 «Урал» — «Балтика»

18:00 «Факел» — «Зенит»

20:30 «Локомотив» — «Ростов»

20:30 ЦСКА — «Рубин»

28-й тур

10 мая (пятница)

16:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

11 мая (суббота)

14:00 «Рубин» — «Ростов»

16:30 «Спартак» — «Краснодар»

19:00 «Зенит» — ЦСКА

21:30 «Балтика» — «Динамо»

12 мая (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Урал»

19:00 «Сочи» — «Пари НН»

29-й тур

18 мая (суббота)

14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»

16:30 «Локомотив» — «Факел»

19:00 «Сочи» — «Краснодар»

19 мая (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Оренбург»

14:15 «Спартак» — «Рубин»

16:30 «Ростов» — «Балтика»

19:00 «Ахмат» — «Зенит»

20 мая (понедельник)

20:00 «Пари НН» — ЦСКА

30-й тур

25 мая (суббота)

16:30 «Зенит» — «Ростов»

16:30 «Краснодар» — «Динамо»

16:30 «Крылья Советов» — «Пари НН»

16:30 ЦСКА — «Урал»

16:30 «Рубин» — «Сочи»

16:30 «Балтика» — «Локомотив»

16:30 «Факел» — «Ахмат»

16:30 «Оренбург» — «Спартак»

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 47 очков. На второй строчке «Краснодар», у которого на одно очко меньше. На третьем месте с 38 очками «Динамо»

ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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