Стало известно расписание на заключительные туры РПЛ
Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей 27, 28, 29 и 30 туров РПЛ.
27-й тур
4 мая (суббота)
17:00 «Оренбург» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — «Ахмат»
5 мая (воскресенье)
16:30 «Динамо» — «Сочи»
19:00 «Пари НН» — «Спартак»
6 мая (понедельник)
15:45 «Урал» — «Балтика»
18:00 «Факел» — «Зенит»
20:30 «Локомотив» — «Ростов»
20:30 ЦСКА — «Рубин»
28-й тур
10 мая (пятница)
16:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»
11 мая (суббота)
14:00 «Рубин» — «Ростов»
16:30 «Спартак» — «Краснодар»
19:00 «Зенит» — ЦСКА
21:30 «Балтика» — «Динамо»
12 мая (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — «Локомотив»
16:30 «Факел» — «Урал»
19:00 «Сочи» — «Пари НН»
29-й тур
18 мая (суббота)
14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»
16:30 «Локомотив» — «Факел»
19:00 «Сочи» — «Краснодар»
19 мая (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Оренбург»
14:15 «Спартак» — «Рубин»
16:30 «Ростов» — «Балтика»
19:00 «Ахмат» — «Зенит»
20 мая (понедельник)
20:00 «Пари НН» — ЦСКА
30-й тур
25 мая (суббота)
16:30 «Зенит» — «Ростов»
16:30 «Краснодар» — «Динамо»
16:30 «Крылья Советов» — «Пари НН»
16:30 ЦСКА — «Урал»
16:30 «Рубин» — «Сочи»
16:30 «Балтика» — «Локомотив»
16:30 «Факел» — «Ахмат»
16:30 «Оренбург» — «Спартак»
«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 47 очков. На второй строчке «Краснодар», у которого на одно очко меньше. На третьем месте с 38 очками «Динамо»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6