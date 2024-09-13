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Сегодня, 19:00

«Рубин» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча «Рубин» — «Крылья Советов» начнется в 20.05
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» встретится с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги в пятницу, 13 сентября. Игра состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события матча «Рубин» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
13 сент, 20:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

«Рубин» находится на восьмом месте в РПЛ, набрав 10 очков в семи турах. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы с шестью баллами. В 7-м туре «Рубин» уступил «Спартаку» (0:1), а «Крылья» — махачкалинскому «Динамо» (0:1).

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

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 6 1 1
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