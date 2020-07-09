«Рубин» — «Краснодар»: Игнатьев и Сулейманов начнут матч с первых минут
9 июля 2020, 19:11
Стали известны составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Казани и начнется в 20:30 мск.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Коновалов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Давиташвили, Марков.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Уткин, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Олссон, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.
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